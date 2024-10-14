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Хакеры взломали мировой архив интернета

Источник:
Sibnet.ru
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Хакеры взломали сервис Internet Archive, который содержит копии всех сайтов и ресурсов в мировом интернете. Соответствующее уведомление было размещено на сайте Archive.org.

Данные всех пользователей сервиса были направлены в базу утечек Have I Been Pwned, в файле размером 6,4 гигабайта содержатся данные 31 миллиона пользователей Internet Archive. В том числе email-адреса, псевдонимы и пароли.

Основатель Internet Archive Брюстер Кейл сообщил в соцсети Х, что организация предприняла шаги для устранения последствий атаки. Несмотря на инцидент, данные архива интернета сохранены. Однако пока неясно, каким образом злоумышленники получили доступ к базе.

Крупнейший проект Internet Archive — сервис Wayback Machine, который архивирует все изменения в Сети. Его пользователи могут отследить происходящие на выбранных сайтах изменения и сравнивать разные версии правок.

На весну 2022 года коллекция архива интернета состояла из 35 миллионов книг, 7,9 миллиона фильмов, видео и телепередач, 842 тысяч программ, 14 миллионов аудиофайлов, 4 миллионов изображений и более 682 миллиардов веб-страниц.

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