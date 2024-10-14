WhatsApp получил поддержку виджетов

Поддержка виджетов для iPhone появилась в WhatsApp. Нововведение доступно для владельцев устройств Apple с операционной системой iOS 14 и выше.

WhatsApp предлагает два вида виджета: «Чаты» и «Звонки». Оба имеют два размера: квадратный и прямоугольный. В маленьком можно закрепить до двух контактов, в большом виджете — до четырех, пишет портал WABetaInfo.

Размещать виджеты можно будет на рабочем столе рядом с другими приложениями или в ленте виджетов, которая находится слева от экрана «Домой». С помощью этого улучшения пользователи получат быстрый доступ к нужным контактам.

Так, виджет «Звонки» позволит закрепить те контакты, которым владелец устройства звонит чаще всего через WhatsApp. Нажав на аватарку контакта, пользователь инициирует автоматический звонок.

В виджете «Чаты» можно будет добавлять «Недавние» переписки, а также «Избранные», «Популярные» и «Закрепленные». Они будут обновляться в режиме реального времени, если от собеседников придут письма, на аватарках отобразится уведомление.