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Фильм «Руки вверх» показал превосходный результат в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Руки вверх»

Музыкальная биография про создание группы «Руки вверх» собрала в первый уикенд более 225 миллионов рублей, что считается довольно высоким результатом.

Обычно ожидаемые российские премьеры собирают в прокате около 100-150 миллионов на старте. Результат 200 и более миллионов говорит о высокой популярности и перспективах фильма.

У фильма «Руки вверх» за первый уикенд в кассе оказалось 225,7 миллиона рублей. В музыкальном байопике показано становление группы Сергея Жукова и Алексея Потехина. Оба музыканта снялись в фильме.

В фильме также снялись сын Жукова и его жена. Из актеров в проекте задействованы Влад Прохоров, Илья Русь, Федор Лавров, Валентина Ляпина.

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