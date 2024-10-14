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Песков заявил о необходимости анализа идеи налога на бездетность

Источник:
Sibnet.ru
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Кремль не знает детали предложения по налогу на бездетность, считает, что в этом вопросе необходим анализ, в том числе и советского опыта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию. Хотя это должны сделать специалисты», — цитирует РИА Новости Пескова.

О возвращении налога на бездетность заговорил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев, ссылаясь на советский опыт.

Российский государственный социальный университет (РГСУ) разработал параметры налога на бездетность для мужчин и женщин. Согласно проекту, к обычному подоходному налогу стоит приплюсовать 3%, к налогу на наследство — 5%, на имущество — 0,5%. Тем, кто не может родить, проректор вуза Джомарт Алиев предложил усыновлять детей.

В СССР ввели налог на бездетность под названием «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» в ноябре 1941 года, он действовал до 1990-го. Им облагались одинокие и семейные советские граждане, не имеющие детей (мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины в возрасте от 20 до 45 лет).

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