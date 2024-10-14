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Участники шоу «Звезды в джунглях» провалили план выгнать Алену Блин

Источник:
Sibnet.ru
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Алена Блин в шоу
Алена Блин в шоу "Звезды в джунглях"
Фото: © кадр из шоу «Звезды в джунглях»

Коалиция Натана в шоу «Звезды в джунглях» решила проголосовать против Алены Жигаловой (Алена Блин), чтобы та отправилась на испытание и вылетела из проекта, но у них ничего не вышло.

Алена Блин в реалити стала одной из главных заговорщиц. От нее решила избавиться коалиция Натана, куда входит Лерчек и Евгения Кривцова. В итоге Алена Блин получила большинство голосов. С ней на испытание отправился Филипп Воронов.

Прежде чем номинанты отправились на испытание, Жигалова единолично потратила деньги из призового фонда на бутерброд, чем спровоцировала ссору в лагере.

В итоге участница сумела вправиться с заданием быстрее Воронина и вернулась в лагерь. После победы в испытании она имеет два голоса, что очень сильно напугало коалицию Натана. Они поняли, что теперь между двумя группировками на проекте начнется настоящая битва.

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