Вице-президент АвтоВАЗа заявил о вымывании денег в Китай

Только 11% средств, которые россияне тратят на покупку новых машин, остаются в стране, все остальное вымывается в Китай, сообщил вице-президент АвтоВАЗа Дмитрий Костормин.

«Если померить рынок деньгами, то сегодня доля Lada составляет всего 11%. Иными словами, только 11% средств, которые россияне тратят на покупку новых машин, остается в российской экономике. Почти все остальные средства вымываются из России в Китай, где расположены центры формирования добавленной стоимости. В идеале все должно быть в точности наоборот», — сказал Костормин в интервью «Российской газете».

Вице-президент АвтоВАЗа уверен, что только локализация компонентной базы даст толчок для дальнейшего роста и независимости отечественного автопрома.

По его оценке, китайские предприятия, в условиях, что их рынок разворачивается в сторону электромобилей, будут вынуждены что-то делать с производством, заточенным на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

«Такое положение дел будет подталкивать китайских коллег идти в развивающие рынки, в том числе и в Россию. Так что, на мой взгляд, потенциал есть. Вопрос только в том, как все это организовать. Сейчас многое упирается в санкции и ключевую ставку ЦБ РФ», — отметил Костормин.