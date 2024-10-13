Кремль рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину на день рождения вазу, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я могу сказать, что это красивая ваза. Почему акцентируем внимание на этом, потому что сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Вот поэтому особое внимание было привлечено», — рассказал Ушаков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

На следующий день после дня рождения Путина 7 октября Ушаков говорил, что президент Турции прислал «очень хороший турецкий подарок».

Отвечая на вопрос, был ли презент в пределах разрешенных для госслужащих 3 тысяч рублей, помощник президента заметил, что тот стоил «чуть побольше».

Ушакова говорил, что Путин получил много подарков из-за рубежа, но не уточнил, кто и что подарил ему.