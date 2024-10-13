НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Праздник 18+

Биолог опроверг утверждение о наличии гена миллиардера

Источник:
Sibnet.ru
148 0

Особых генов предпринимателя, миллиардера и успешного человека не существует, сообщил биолог, один из основателей сообщества «Диссернет» Михаил Гельман.

Гельман в интервью Forbes уверенно ответил «нет» на вопросы, есть ли у человека гены предпринимателя и миллиардера.

«Я думаю, что все это ерунда. В наследовании любого сложного признака участвует не один ген, а очень много», — сказал биолог.

По его словам, интеллект, какие-то эмоциональные реакции, способность не падать духом — сложные признаки, у которых, «несомненно, есть генетическая компонент». А предпринимательство — «слишком сложная область деятельности, чтобы ее объяснять чистой генетикой».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
«Красные флаги», предупреждающие о насилии в паре
Психолог объяснила навязчивое желание листать ленту в телефоне
Психологи назвали главное условия для счастья у молодых людей
Почему нельзя спать напротив зеркала
смотреть все
Отношения #Психо #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Власти Забайкалья высказались о ковырявшем в носу губернаторе
Губернатор Забайкалья вытер грязный палец о женщину
Лукашенко размялся с топором перед встречей с Путиным
Харрис просила Зеленского найти себе преемника
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Killer X

Все блевали. Что не удивительно.

Удавиков

им всё денег мало, стригут бабосы с простого люда по полной

mosquito__2010

передвигания кроватей в борделе

mosquito__2010

просто европейский налогоплательщик очень любит кормить одесских рыб. он правда об этом не знает но брюссель...