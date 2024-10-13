Биолог опроверг утверждение о наличии гена миллиардера

Особых генов предпринимателя, миллиардера и успешного человека не существует, сообщил биолог, один из основателей сообщества «Диссернет» Михаил Гельман.

Гельман в интервью Forbes уверенно ответил «нет» на вопросы, есть ли у человека гены предпринимателя и миллиардера.

«Я думаю, что все это ерунда. В наследовании любого сложного признака участвует не один ген, а очень много», — сказал биолог.

По его словам, интеллект, какие-то эмоциональные реакции, способность не падать духом — сложные признаки, у которых, «несомненно, есть генетическая компонент». А предпринимательство — «слишком сложная область деятельности, чтобы ее объяснять чистой генетикой».