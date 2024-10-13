Новый сериал о Штирлице снимут в России

Новый сериал о Штирлице, советском разведчике Максиме Исаеве, снимут в России, сообщила на пресс-конференции в ТАСС дочь писателя Юлиана Семенова Ольга Семенова.

Новый сериал не будет ремейком киносериала «Семнадцать мгновений весны» о работе Исаева в Германии. Речь идет об экранизации цикла Семенова «Экспансия» о службе легендарного разведчика в Испании и Южной Америке в самом начале холодной войны.

«Это будет очень современный, нужный и интересный именно для молодежи сериал. Только поэтому мы с сестрой согласились на это», — рассказала Семенова.

Сценаристом проекта станет один из авторов «Начальника разведки» Артем Чащихин-Тоидзе. Съемки могут стартовать уже летом 2025 года. Кто будет исполнителем главной роли, пока не сообщается.

Художественный 12-серийный телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны рейха, вышел в 1973 году. Сценарий написал сам Семенов на основе одноименного романа.