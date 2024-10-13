Врач указал на смертельную опасность кока-колы при похмелье

Кока-кола, которую часто пьют при похмелье, может спровоцировать сердечный приступ, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.

«Напиток содержит в своем составе кофеин, который стимулирует работу сердца и поднимает уровень артериального давления. При похмельном синдроме это может нарушить работу сердечно-сосудистой системы и привести к инфаркту», — цитирует Холдина агентство городских новостей «Москва».

Нарколог предостерег от употребления при похмелье слабоалкогольных коктейлей и энергетических напитков, так как они тоже содержат кофеин, теофиллин, теобромин, что пагубно сказывается в том числе и на психическом здоровье».

Врач высказался и о популярном в соцсетях коктейле от похмелья, в который входят кока-кола, рассол, маринованные огурцы и перец халапеньо.

«Не повторяйте такой эксперимент. Перец халапеньо сам по себе может нарушить целостность слизистой желудка, а во время похмелья продукты окисления алкоголя и так эту оболочку раздражают и увеличивают кислотность желудочного сока, что часто приводит к тошноте, рвоте, а иногда и к диарее. Халапеньо в этих условиях может сработать как дополнительный фактор образования язвы желудка», — пояснил Холдин.