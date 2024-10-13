Депутат выступил за возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку

Пришло время вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянку, чтобы восстановить «историческую справедливость», заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Место этому памятнику на Лубянке. Это наша история, какая бы она сложная ни была», — сказал Хамзаев РИА Новости.

Памятник Дзержинскому установили на площади в 1958 году напротив здания, которое занимает в настоящее время занимает ФСБ России, а в советское время — ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ и КГБ. Вес скульптуры без постамента — 11 тонн.

К концу 1980-х годов памятник Дзержинскому многие стали воспринимать как символ репрессий советского времени. Его попыталась снести толпа в августе 1991 года, после предпринятой ГКЧП попытки осуществить государственный переворот.

Попытки остановили из-за опасений, что осколки памятника могут нанести травмы людям. Памятник сняли с помощью техники. С 1992 года он стоит в парке искусств «Музеон».