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Трамп напугал началом третьей мировой войны в ближайшие месяцы

Источник:
Sibnet.ru
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Третья мировая война может разразиться в ближайшие четыре месяца из-за политики демократов, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть (в правительстве)», — сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Калифорния. Трансляцию митинга вела консервативная медиакомпания RSBN.

Политик вновь повторил, что в случае избрания президентом США он сможет урегулировать конфликт на Украине и «прекратить хаос на Ближнем Востоке».

Одним из признаков приближения мира к третьей мировой войне Трамп называл дискуссии о возможных ударах Украины по России: российский президент Владимир Путин говорит о ядерном оружии, а американский президент Джо Байден не знает, что сказать.

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Политика #Мир #Конфликты
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