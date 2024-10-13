Третья мировая война может разразиться в ближайшие четыре месяца из-за политики демократов, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть (в правительстве)», — сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Калифорния. Трансляцию митинга вела консервативная медиакомпания RSBN.

Политик вновь повторил, что в случае избрания президентом США он сможет урегулировать конфликт на Украине и «прекратить хаос на Ближнем Востоке».

Одним из признаков приближения мира к третьей мировой войне Трамп называл дискуссии о возможных ударах Украины по России: российский президент Владимир Путин говорит о ядерном оружии, а американский президент Джо Байден не знает, что сказать.