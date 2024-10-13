Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира

Два российских боксера впервые в истории поспорили за звание абсолютного чемпиона мира: Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола.

Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был за титул абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе. Соперники провели все 12 раундов.

Поединок завершился решением судей со счетом 114—114, 115—113, 116 —112. До этого оба российских боксера не проигрывали ни одного боя на профессиональном ринге.

Бетербиев и Бивол получат рекордные гонорары среди российских боксеров-профессионалов. По данным Боба Арума, главы промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы Бетербиева, соперники получат по 10 миллионов долларов.