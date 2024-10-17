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Американская драма «Анора» с русскими актерами вышла в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Анора»

Американский фильм «Анора» с Марком Марк Эйдельштейном и Юрием Борисовым и другими российскими актерами вышел в прокат.

По сюжету, молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак.

Главную роль сыграла актриса из фильма Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» Майки Мэдисон. У Эйдельштейна и Борисова тоже ключевые роли. Также в проекте снялись Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

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Топ комментариев

Nik3316

хорошой план....забористый))))

corrector

зашибись насмотрелись на китов, на всю жизнь хватит ..

GammiPluh

Да он наверное устал прикрываться русским либералом - пишет прямо как есть

Asd10

Перед отрезвлением Украине предстоит пройти стадию жесточайшей абстинентного синдрома.