Американская драма «Анора» с русскими актерами вышла в прокат

Американский фильм «Анора» с Марком Марк Эйдельштейном и Юрием Борисовым и другими российскими актерами вышел в прокат.

По сюжету, молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак.

Главную роль сыграла актриса из фильма Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» Майки Мэдисон. У Эйдельштейна и Борисова тоже ключевые роли. Также в проекте снялись Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.