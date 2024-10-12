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Основательница Wildberries обвинила бывшего супруга в краже

Источник:
Sibnet.ru
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Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что ее бывший муж Владислав Бакальчук и его команда лишили компанию 37 миллиардов рублей. Она также обвинила бывшего супруга в организации хакерских атак и нападениях на строящиеся склады.

«Я не знаю, что происходит с Владиславом. Такое ощущение, что он просто потерял адекватность восприятия. Бесконечные угрозы, нашим сотрудникам, организация хакерских атак, наращение на строящиеся склады, бесконечный поток жалоб и обвинений», — отметила она в своем телеграм-канале.

По ее мнению, команда бывшего мужа «обворовала компанию» и поставила бизнес под угрозу, так как заморозила все стройки, организовав забастовки рабочих. Ким подчеркнула, что все вопросы следует решать в рамках закона, а не прибегать к «методам 90-х».

Владислав Бакальчук назвал обвинения «голословными». В комментарии Forbes он уточнил, что новое руководство Wildberries прекратило финансирование строительства, в результате на грань выживания были поставлены более 300 подрядчиков.

Wildberries объявила об объединении с оператором наружной рекламы Russ в середине июня. Гендиректором объединенной компании был указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. Владислав Бакальчук считает происходящее рейдерским захватом.

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Экономика #Торговля
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aevaev

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Killer X

Все блевали. Что не удивительно.

Удавиков

им всё денег мало, стригут бабосы с простого люда по полной

колобок11

Истинное отношение к народу!:)