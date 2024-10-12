Мощный взрыв прогремел на АЗС в Грозном

Мощный взрыв прогремел на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном, сообщает МЧС России.

По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, двое из которых дети — их могло убить отлетевшей цистерной, которую выбросило во двор жилого дома. После приземления цистерна также сплющила автомобиль.

Еще пять человек, согласно данным регионального Минздрава, получили травмы и незначительные ожоги. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

Глава Чечни Рамзан Кадыров взял под личный контроль сложившуюся ситуацию. «Ситуация находится под моим личным контролем. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — написал он в телеграм-канале.

Следственное управление СК РФ по Чеченской Республике по факту случившегося возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.