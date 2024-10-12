Обнаружены подлинные останки мореплавателя Христофора Колумба

Анализ ДНК подтвердил обнаружение останков мореплавателя Христофора Колумба в Севильском соборе в Испании.

Тело Колумба несколько раз перемещали. По одной из версий, он был похоронен в Доминиканской Республике. Однако результаты исследования найденных в Испании останков подтвердили, что они принадлежали мореплавателю, пишет The Daily Mail.

Исследователи на протяжении двадцати лет проводили сравнительный анализ ДНК костей, обнаруженных в Севильском соборе, с ДНК родственников и потомков Колумба. В результате они смогли выявить имеющуюся между ними связь.

Теперь ученые рассчитывают определить происхождение мореплавателя более точно. С помощью генетического анализа можно будет выяснить, из какого итальянского региона происходил Колумб.

Христофор Колумб первым из достоверно известных путешественников пересек Атлантический океан в субтропической и тропической полосе Северного полушария и открыл в 1492 Новый Свет (Америку), положив начало ее исследованию.