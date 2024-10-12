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Победитель «Битвы экстрасенсов» пришел на «Реванш»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Победитель 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко пришел на шоу «Экстрасенсы. Реванш» с целью победить во всех мистических проектах.

Руденко в выпуске «Реванша» соревновался с шаманкой Тамарой Халы и магом Никитой Турчиным, который уже штурмовал «Реванш» и дошел до полуфинала.

В первом задании участникам нужно было найти девушку, которая не может ходить. Лучше всех справился Руденко и получил от жюри максимальную оценку в 40 баллов.

Во втором задании экстрасенсы искали девушку, которая занимается эскортом. Здесь Руденко ошибся с выбором, но все равно удивил членов жюри и получил высокие оценки.

В итоге в следующий этап прошли Руденко и Турчин, а Тамара Халы покинула «Реванш».

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Культгид #Мир ТВ
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