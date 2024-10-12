«Т-банк» выпустил самый тонкий платежный стикер

«Т-банк» выпустил платежный стикер T-Pay толщиной всего 0,43 миллиметра, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. В документе утверждается, что это самый тонкий платежный инструмент на рынке, вдвое тоньше обычной банковской карты.

С 14 октября 2024 года новые стикеры T-Pay можно оформить в мобильном приложении банка без предзаказа. Стикер доставят в выбранный день. Новый ультратонкий стикер «Т-банка» предназначен для ношения под чехлом телефона.

Платить новым стикером можно везде, где есть платежный терминал с бесконтактной оплатой: на кассах в магазинах или кафе, в общественном транспорте, а также снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактный способ авторизации.

Для стикера можно настроить пин-код и установить лимит по операциям. В случае потери стикер можно заблокировать. Стикер — дополнительная карта, поэтому тем, кто еще не стал клиентом Т-Банка, необходимо предварительно оформить любую карту банка.