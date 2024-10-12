ВСУ обстреляли ракетами «санаторий Путина»

Вооруженные силы Украины обстреляли из ракетной установки HIMARS усадьбу князей Барятинских в Курской области.

Телеграм-канал Mash опубликовал фотографию, на которой видно разрушенное здание усадьбы. По предварительным данным, всего было зафиксировано «пять прилетов», накрывших территорию.

Повреждение усадьбы князей Барятинских Фото : © t.me/gubernator_46

Повреждение усадьбы князей Барятинских в Рыльском районе также подтвердил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал.

На территории имения располагается санаторий «Марьино», который является официальным объектом Управделами президента России. Дворцово-парковый комплекс «Марьино» был основан князем Иваном Барятинским в 1810-е годы, сама усадьба находится недалеко от города Льгов.