НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия уничтожила «очень ценный груз» в порту Одессы

Источник:
Sibnet.ru
1970 2

Россия уничтожила в порту Одессы контейнеровоз с «очень ценным грузом», пишет журнал Military Watch Magazine со ссылкой на собственные источники.

Минобороны РФ отчиталось об ударе «Искандером» по прибывшему из Европы кораблю на прошлой неделе, однако никаких подробностей инцидента не привело. Изначально сообщилось, что на борту контейнеровоза были боеприпасы.

Пораженным судном оказался контейнеровоз под флагом Панамы Shui Spirit, перевозивший вооружение из румынского порта Констанца. Маршрут Констанца — Одесса считается одним из основных транзитных путей для поставки западного оружия Украине.

Нанесенный по судну ракетный удар вызвал вторичную детонацию на местах разгрузки, в результате чего затонули два катера украинской пограничной службы и погибли как минимум семь военнослужащих, отмечается в материале.

По неподтвержденным данным, на борту корабля находились современные системы ПВО для украинской армии, а также боеприпасы к ним. Минобороны Украины уничтожение корабля комментировать отказалось.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
ВСУ обстреляли ракетами «санаторий Путина»
Российские войска начали масштабное наступление
Харрис не станет встречаться с Путиным без Зеленского
Нидерланды поставили Украине первую партию F‑16
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Власти Забайкалья высказались о ковырявшем в носу губернаторе
Губернатор Забайкалья вытер грязный палец о женщину
Лукашенко размялся с топором перед встречей с Путиным
Харрис просила Зеленского найти себе преемника
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
90
Лукашенко размялся с топором перед встречей с Путиным
33
Зрителям секс-оперы потребовалась медицинская помощь
31
Российские войска начали масштабное наступление
26
Харрис просила Зеленского найти себе преемника
23
Губернатор Забайкалья вытер грязный палец о женщину