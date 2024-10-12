Россия уничтожила «очень ценный груз» в порту Одессы

Россия уничтожила в порту Одессы контейнеровоз с «очень ценным грузом», пишет журнал Military Watch Magazine со ссылкой на собственные источники.

Минобороны РФ отчиталось об ударе «Искандером» по прибывшему из Европы кораблю на прошлой неделе, однако никаких подробностей инцидента не привело. Изначально сообщилось, что на борту контейнеровоза были боеприпасы.

Пораженным судном оказался контейнеровоз под флагом Панамы Shui Spirit, перевозивший вооружение из румынского порта Констанца. Маршрут Констанца — Одесса считается одним из основных транзитных путей для поставки западного оружия Украине.

Нанесенный по судну ракетный удар вызвал вторичную детонацию на местах разгрузки, в результате чего затонули два катера украинской пограничной службы и погибли как минимум семь военнослужащих, отмечается в материале.

По неподтвержденным данным, на борту корабля находились современные системы ПВО для украинской армии, а также боеприпасы к ним. Минобороны Украины уничтожение корабля комментировать отказалось.