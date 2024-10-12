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ВСУ применили беспилотных «драконов» под Покровском

Источник:
The New York Times
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Украинские военные использовали беспилотных «драконов» в боях под Покровском. К дронам они прикрепляют емкости с термитной смесью, пишет The New York Times со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

В ходе атаки дроны обрушивают на противника горящую смесь, которая в итоге вызывает пожар. Огонь выжигает растительность, которую российские войска используют в качестве укрытия, отмечает американское издание.

Термитный заряд — смесь алюминиевого порошка и оксида железа. Температура ее горения — 2200 градусов по Цельсию, она способна быстро прожечь металл, уничтожить деревья и другую растительность.

Такая смесь изначально использовалась для ремонта железнодорожных путей при помощи сварки. Согласно международным законам, термитный заряд можно использовать в военных целях, но применение против гражданских целей запрещено.

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Оборона #Оружие #Конфликты
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