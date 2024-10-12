НАВЕРХ

Малкин установил «слежку» за Овечкиным

Источник:
Sibnet.ru
214 0

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что стал внимательно следить за игрой капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я теперь много смотрю игру Овечкина. Он больше не играет один на один. Но он больше идет к сетке, подбирает отскоки. Посмотрите, где сейчас забивают голы в лиге. Вокруг ворот. Я хочу больше играть там, забивать грязные голы», — рассказал Малкин в интервью The Athletic.

«Питтсбург» уже провел два матча в новом сезоне Национальной хоккейной лиги — проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:6 и обыграл «Детройт Рэд Уингз» с результатом 6:3.

Малкин в последней игре отдал два результативных паса, один из которых стал 800-м в его карьере. В итоге центральный нападающий стал первым россиянином, которому удалось достичь этой отметки.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки, на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
Панарин назвал безответственным свое интервью с критикой Путина
Матч «Сибири» против «Авангарда» покажут в кинотеатрах
Российский хоккеист за минуту оформил дубль в меньшинстве
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова
Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща
09.10.2024 09:54
Ангелина Мельникова
Олимпийская чемпионка и ее тренер поспорили о зарплатах гимнастов
04.10.2024 10:36
Паралимпиец Андрей Вдовин
Российским паралимпийцам отказали в подарках от Samsung
17.09.2024 14:31
Новак Джокович
Джокович заявил о проблеме допинга в теннисе
25.08.2024 12:35
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Запад обсудит новую стратегию в отношении России
ВСУ применили беспилотных «драконов» под Покровском
Российские войска начали масштабное наступление
Роскомнадзор подготовил приказ для тайного «замедления» сервисов
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

aevaev

Ну вот, видно, какие организации стоит сразу разогнать: Российский союз автостраховщиков (РСА), Всероссийский...

Удавиков

им всё денег мало, стригут бабосы с простого люда по полной

Killer X

Все блевали. Что не удивительно.

Uynachalnica

О какой зарплате бедняков в 43 000 речь, если у нас МРОТ 19 000 с небольшим?