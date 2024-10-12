Малкин установил «слежку» за Овечкиным

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что стал внимательно следить за игрой капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я теперь много смотрю игру Овечкина. Он больше не играет один на один. Но он больше идет к сетке, подбирает отскоки. Посмотрите, где сейчас забивают голы в лиге. Вокруг ворот. Я хочу больше играть там, забивать грязные голы», — рассказал Малкин в интервью The Athletic.

«Питтсбург» уже провел два матча в новом сезоне Национальной хоккейной лиги — проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:6 и обыграл «Детройт Рэд Уингз» с результатом 6:3.

Малкин в последней игре отдал два результативных паса, один из которых стал 800-м в его карьере. В итоге центральный нападающий стал первым россиянином, которому удалось достичь этой отметки.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки, на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.