НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Раскрыты подробности создания платежной системы БРИКС

Источник:
Sibnet.ru
306 4

Россия подготовила доклад о создании платежной системы BRICS, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Документ представят лидерам стран БРИКС в октябре в Казани.

Он содержит такие инициативы, как трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы, передает РИА Новости.

Россия столкнулась с ограничениями работы таких систем, сформированных в странах Запада, пояснил Силуанов. БРИКС как организация «вне политики» хочет создать собственную независимую расчетную систему, сообщил он.

Речь идет о платформе для проведения платежей в национальных валютах и трансграничных операций в цифровых валютах. Это позволит решить сложности с трансграничными платежами, которые Россия испытывает из-за санкций.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Введена мгновенная блокировка доступа к «ВТБ Онлайн»
Россияне назвали зарплату бедняков
Назван предполагаемый создатель биткоина
Россиянам предложили сдать мелочь
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Власти Забайкалья высказались о ковырявшем в носу губернаторе
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
Губернатор Забайкалья вытер грязный палец о женщину
Лукашенко размялся с топором перед встречей с Путиным
Обсуждение (4)
Картина дня
Запад обсудит новую стратегию в отношении России
ВСУ применили беспилотных «драконов» под Покровском
Российские войска начали масштабное наступление
Роскомнадзор подготовил приказ для тайного «замедления» сервисов
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

aevaev

Ну вот, видно, какие организации стоит сразу разогнать: Российский союз автостраховщиков (РСА), Всероссийский...

Удавиков

им всё денег мало, стригут бабосы с простого люда по полной

Killer X

Все блевали. Что не удивительно.

Uynachalnica

О какой зарплате бедняков в 43 000 речь, если у нас МРОТ 19 000 с небольшим?