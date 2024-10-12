Раскрыты подробности создания платежной системы БРИКС

Россия подготовила доклад о создании платежной системы BRICS, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Документ представят лидерам стран БРИКС в октябре в Казани.

Он содержит такие инициативы, как трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы, передает РИА Новости.

Россия столкнулась с ограничениями работы таких систем, сформированных в странах Запада, пояснил Силуанов. БРИКС как организация «вне политики» хочет создать собственную независимую расчетную систему, сообщил он.

Речь идет о платформе для проведения платежей в национальных валютах и трансграничных операций в цифровых валютах. Это позволит решить сложности с трансграничными платежами, которые Россия испытывает из-за санкций.