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Wink изменил первую серию «Слово пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Платформа Wink удалила песню «Не забывай» группы «Комбинации» из первой серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Сериал скорректировали по решению суда, пишет телеграм-канал «Медиавойны». Сейчас в сцене, где звучал трек, слышны только шумы и голоса героев, платформа не стала заменять песню на другую.

Ранее стало известно, что певица Алена Апина обратилась в суд, чтобы из сериала «Слово пацана» удалили трек «Не забывай». По ее словам, композицию использовали в проекте без разрешения. Артистка потребовала 1 миллион рублей за нарушение авторских прав.

Криминальный сериал «Слово пацана» вышел в конце 2023 года в качестве эксклюзива Wink. В нем снялись Иван Янковский, Анна Пересильд, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый.

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