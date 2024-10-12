Wink изменил первую серию «Слово пацана»

Платформа Wink удалила песню «Не забывай» группы «Комбинации» из первой серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Сериал скорректировали по решению суда, пишет телеграм-канал «Медиавойны». Сейчас в сцене, где звучал трек, слышны только шумы и голоса героев, платформа не стала заменять песню на другую.

Ранее стало известно, что певица Алена Апина обратилась в суд, чтобы из сериала «Слово пацана» удалили трек «Не забывай». По ее словам, композицию использовали в проекте без разрешения. Артистка потребовала 1 миллион рублей за нарушение авторских прав.

Криминальный сериал «Слово пацана» вышел в конце 2023 года в качестве эксклюзива Wink. В нем снялись Иван Янковский, Анна Пересильд, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый.