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Роскомнадзор подготовил приказ для тайного «замедления» сервисов

Источник:
Sibnet.ru
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Роскомнадзор подготовил проект приказа, который позволит непублично «замедлять» работу сайтов на основании внесудебного решения Генеральной прокуратуры.

Согласно документу, ведомство наделят полномочиями «по управлению сетью связи общего пользования» через технические средства противостояния угрозам или с помощью «передачи обязательных к выполнению указаний» операторам связи, пишет Forbes.

Опрошенные изданием эксперты указывают, что в случае принятия поправок Роскомнадзор получит возможность не отчитываться о «замедлениях», поскольку Генпрокуратура может не указывать подробности решений о блокировках ресурсов.

При этом формально «замедления» — это не блокировка, а некое «управление сетями связи», поэтому Роскомнадзор сможет замедлять и блокировать все, что ему заблагорассудится, предположили аналитики.

Проект приказа появился на фоне проблем с работой YouTube в России. Сервис не заблокирован, при этом власти официально объясняют его замедление «проблемами с оборудованием Google». Американская платформа отрицает такую версию.

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