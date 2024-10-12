Запад обсудит новую стратегию в отношении России

Министры обороны стран НАТО на следующей неделе начнут пересматривать многолетнюю политику альянса в отношениях с Россией.

Страны блока рассчитывают обсудить новую стратегию и судьбу так называемого Основополагающего акта Россия — НАТО, подписанного в мае 1997 года в Париже, в котором говорится, что стороны не рассматривают друг друга как противников, пишет Politico.

Издание отмечает, что западные чиновники констатируют необходимость выработать новый документ, так как Основополагающий акт и Совет НАТО-Россия «были созданы для другой эпохи» и сейчас необходим новый инструмент.

По данным издания, союзники договорились подготовить новую стратегию к саммиту НАТО, который состоится в Гааге в июне 2025 года. При этом пока проекта нового документа нет, среди членов блока существуют серьезные разногласия.