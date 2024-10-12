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13-летняя певица поразила жюри «Голоса. Дети» профессионализмом

Источник:
Sibnet.ru
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Нелли Байматова на слепых прослушивания «Голос. Дети»
Нелли Байматова на слепых прослушивания «Голос. Дети»
Фото: © кадр из 11 сезона проекта «Голос. Дети»

Участница проекта «Голос. Дети» Нелли Байматова на слепых прослушиваниях покорила наставников профессионализмом.

13-летняя девочка исполнила на слепых прослушиваниях детского «Голоса» песню Владимира Высоцкого «Кони». Песня написана в 1972 году для фильма «Земля Санникова», но в картину не вошла, так как Высоцкий не принял в ней участия.

К Байматовой развернулись все наставники. Все члены жюри отметили актерский и музыкальный талант девочки, но особое восхищение юная певица вызвала у Юлианны Карауловой.

«Вы так управляете голосом. Столько у вас разных техник, разных красок. При этом вы актриса. Вы прожили, вы абсолютно не отвлекались на то, что происходит. И это было не заучено, а по-настоящему трепетно. На самом деле, это редкость», — сказала Караулова.

Байматова поблагодарила наставников за приятные слова и уверенно выбрала команду Димы Билана.

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