Фильм «Руки вверх» стал претендентом на лидерство в прокате

Фильм «Руки вверх» вышел в прокат в четверг, 10 октября, и стал главным претендентом на лидерство по кассовым сборам.

В музыкальной байопике показали, как из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, Сергей Жуков становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения.

Вреди исполнителей ролей задействованы не только сам Сергей Жуков и его коллега Алексей Потехин, но и жена артиста Регина Бурд, и сын Энджел Жуков.

По предварительным данным, за первый день фильм заработал 28 миллионов рублей. Аналитики прогнозируют, что за уикенд «Руки вверх» соберут более 200 миллионов.