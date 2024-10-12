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Фильм «Руки вверх» стал претендентом на лидерство в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Фильм «Руки вверх» вышел в прокат в четверг, 10 октября, и стал главным претендентом на лидерство по кассовым сборам.

В музыкальной байопике показали, как из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, Сергей Жуков становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения.

Вреди исполнителей ролей задействованы не только сам Сергей Жуков и его коллега Алексей Потехин, но и жена артиста Регина Бурд, и сын Энджел Жуков.

По предварительным данным, за первый день фильм заработал 28 миллионов рублей. Аналитики прогнозируют, что за уикенд «Руки вверх» соберут более 200 миллионов.

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aevaev

Ну вот, видно, какие организации стоит сразу разогнать: Российский союз автостраховщиков (РСА), Всероссийский...

Удавиков

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rumatam

вот она разница между Москвой, С.Питером и Россией.........

Uynachalnica

О какой зарплате бедняков в 43 000 речь, если у нас МРОТ 19 000 с небольшим?