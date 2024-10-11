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Путин согласился обсудить новый мировой порядок

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы обсудить новый мировой порядок, об этом глава российский лидер сказал на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде

«Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями», — цитирует Путина ТАСС.

Путин уточнил, что именно в ключе обсуждения такого взаимодействия будет проведен предстоящий саммит БРИКС. Также соответствующий диалог ведется в рамках СНГ, Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.

Путин прибыл в Ашхабад по приглашению Сердара Бердымухамедова. Форум посвящен 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги. Ожидается, что во время визита в Туркменистан Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

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Политика #Мир #Россия
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