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Роботы-пылесосы начали выкрикивать оскорбления

Источник:
ABC
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Хакеры взломали десятки роботов-пылесосов Ecovacs Deebot X2 в разных городах США. Они смогли управлять устройствами, а через динамики — транслировать расистские оскорбления.

Так, один из пользователей обратил внимание, что его робот-пылесос стал издавать странные звуки. Проверив мобильное приложение Ecovacs, он выяснил, что неизвестный получил доступ к камере робота и функции дистанционного управления.

В другом инциденте взломанный робот-пылесос стал преследовать собаку владельцев, а управлявшие устройством хакеры выкрикивали оскорбления через его динамики. Владелец был вынужден отключить устройство от сети, чтобы прекратить происходящее.

Ранее исследователи по кибербезопасности предупреждали компанию Ecovacs о критических уязвимостях в их устройствах. В частности, они обнаружили проблему с беспроводным соединением, которая позволяла злоумышленникам управлять пылесосами.

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Uynachalnica

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