Российские войска начали масштабное наступление

Вооруженные силы России прорвали фронт ВСУ в Курской области и начали масштабное наступление, написал в телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляка. Он констатировал фактическое «рассечение» украинской группировки.

Российским подразделениям удалось вытеснить противника из населенных пунктов Шептуховка, Михайловка, Леонидово и Любимовка. Также российские военные освободили село Новоивановка, находящееся в Суджанском районе.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет о «мощном прорыве на Курском фронте». В частности, утверждается о бегстве ВСУ из Зеленого Шляха, а также разгроме врага в Любимовке и Ольговке, где в окружение попало около 1500 военнослужащих ВСУ.

Неофициальный телеграм-канал группировки ВС РФ «Север» пишет, что российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ, «занять пять населенных пунктов и окружить не менее двух батальонов противника, перерезав две важные дороги снабжения и эвакуации».

Отмечается, что общее продвижение российских войск в Курской области составило до 10 километров. OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, предупредил об опасности полного окружения украинских подразделений в российском регионе.

Официально Минобороны РФ пока не комментировало новое наступление в Курской области. Бои с украинскими подразделениями в этом регионе ведутся с 6 августа.