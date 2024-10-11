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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска начали масштабное наступление

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы России прорвали фронт ВСУ в Курской области и начали масштабное наступление, написал в телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляка. Он констатировал фактическое «рассечение» украинской группировки.

Российским подразделениям удалось вытеснить противника из населенных пунктов Шептуховка, Михайловка, Леонидово и Любимовка. Также российские военные освободили село Новоивановка, находящееся в Суджанском районе.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет о «мощном прорыве на Курском фронте». В частности, утверждается о бегстве ВСУ из Зеленого Шляха, а также разгроме врага в Любимовке и Ольговке, где в окружение попало около 1500 военнослужащих ВСУ.

Неофициальный телеграм-канал группировки ВС РФ «Север» пишет, что российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ, «занять пять населенных пунктов и окружить не менее двух батальонов противника, перерезав две важные дороги снабжения и эвакуации».

Отмечается, что общее продвижение российских войск в Курской области составило до 10 километров. OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, предупредил об опасности полного окружения украинских подразделений в российском регионе.

Официально Минобороны РФ пока не комментировало новое наступление в Курской области. Бои с украинскими подразделениями в этом регионе ведутся с 6 августа.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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Топ комментариев

aevaev

Ну вот, видно, какие организации стоит сразу разогнать: Российский союз автостраховщиков (РСА), Всероссийский...

physx

Так это мелочи, скажет Байден, надо помогать Украине☝️😁

rumatam

вот она разница между Москвой, С.Питером и Россией.........

Uynachalnica

О какой зарплате бедняков в 43 000 речь, если у нас МРОТ 19 000 с небольшим?