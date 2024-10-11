НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Спевший с P. Diddy Тимати высказался о скандале вокруг рэпера

Источник:
Sibnet.ru
401 1
Тимати
Фото: Министерство культуры Республики Крым / CC BY 4.0

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) прокомментировал ситуацию вокруг американского рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса), обвиняемого в секс-преступлениях

«Он живет в Америке, а у них там свои дела. Их дела и их разборки — пусть американцы этим занимаются. Мы находимся здесь, в другой стране. Меня волнуют только вопросы, которые касаются моей страны. Америка меня не очень волнует», — сказал Тимати телеграм-каналу «Звездач», который спросил, был ли он на тусовках P. Diddy.

В 2010 году у Тимати и P. Diddy, которые были знакомы около четырех лет,  вышла совместная песня I'm On You. Он имел успех в России.

P. Diddy арестовали в сентябре. Рэпера обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальных домогательствах и изнасилованиях, а также шантаже, поджогах и взяточничестве. Ему отказали в освобождении под залог в 50 миллионов долларов. Суд назначен на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. Если вина P. Diddy будет доказана, ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Обвинения против P. Diddy и теории заговора

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Телеведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск
Американский телеведущий извинился перед Jay Z и Бейонсе
Тейлор Свифт стала богатейшей женщиной‑музыкантом
Захарова высказалась о скандале с рэпером P. Diddy
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Власти Забайкалья высказались о ковырявшем в носу губернаторе
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
Эксперты объяснили резкое подорожание сливочного масла
«Искандер» уничтожил судно с оружием около Одессы. ВИДЕО
Обсуждение (1)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Самое обсуждаемое
90
Лукашенко размялся с топором перед встречей с Путиным
26
Харрис просила Зеленского найти себе преемника
22
Губернатор Забайкалья вытер грязный палец о женщину
21
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
21
Рэперы из Нигера поздравили Путина песней