Спевший с P. Diddy Тимати высказался о скандале вокруг рэпера

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) прокомментировал ситуацию вокруг американского рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса), обвиняемого в секс-преступлениях

«Он живет в Америке, а у них там свои дела. Их дела и их разборки — пусть американцы этим занимаются. Мы находимся здесь, в другой стране. Меня волнуют только вопросы, которые касаются моей страны. Америка меня не очень волнует», — сказал Тимати телеграм-каналу «Звездач», который спросил, был ли он на тусовках P. Diddy.

В 2010 году у Тимати и P. Diddy, которые были знакомы около четырех лет, вышла совместная песня I'm On You. Он имел успех в России.

P. Diddy арестовали в сентябре. Рэпера обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальных домогательствах и изнасилованиях, а также шантаже, поджогах и взяточничестве. Ему отказали в освобождении под залог в 50 миллионов долларов. Суд назначен на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. Если вина P. Diddy будет доказана, ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Обвинения против P. Diddy и теории заговора