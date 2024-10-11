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Организация выживших в Хиросиме получила Нобелевскую премию мира

Источник:
Sibnet.ru
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Нобелевскую премию мира 2024 года получит японская организация Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, сообщил Нобелевский комитет.

«За свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова», — говорится в заявлении комитета.

Свидетельства выживших при атомных бомбардировках уникальны. «Эти люди помогают нам описать неописуемое, осмыслить немыслимое и образом осознать непостижимую боль и страдания, причиняемые ядерным оружием», — отмечается на сайте премии.

Nihon Hidankyo была основана в 1956 году. Выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки называют хибакуся.

В 2024 году денежная часть премии составляет 11 миллионов шведских крон (чуть менее 1,1 миллиона долларов).

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Политика #Мир
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