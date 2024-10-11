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Путин определил условие всеобщего мира

Источник:
Sibnet.ru
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Всеобщий мир возможен только при учете мнения каждого народа и государства, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде.

«Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении права каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления», — сказал Путин.

По словам Путина, международные отношения «вступили в эпоху глобальных коренных изменений». Формируется новый миропорядок, и этот процесс необратим, подчеркнул он.

Президент России обратил внимание, что сейчас появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего — на глобальном Востоке и Юге.

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Политика #Мир
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