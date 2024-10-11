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Ким Чен Ын приехал на праздник на подаренном Путиным Aurus

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью
Фото: © ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи на автомобиле Aurus, который ему подарил президент РФ Владимир Путин.

КНДР отметила 79-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК) 10 октября концертом и банкетом, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На одном из опубликованных агентством фото Ким Чен Ын запечатлен вместе с дочерью, сзади — лимузин Aurus.

В автопарке лидера КНДР — два Aurus: удлиненный автомобиль и «машина на короткой базе». Второй — это обновленная модель с более узкими фарами, новыми решеткой радиатора, бампером, капотом и крыльями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, не слишком ли это дорогой подарок, ответил, что нет — в свете отношений между государствами.

Ранее Ким Чен Ын ездил на Mercedes-Benz Maybach S650.

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Политика #Мир
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