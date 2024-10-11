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Число диких животных приблизилось к точке невозврата

Источник:
Sibnet.ru
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Численность диких животных за полвека уменьшилась на 73% и приблизилась к точке невозврата, сообщило Лондонское зоологическое общество (ZSL).

Организация проанализировала данные о состоянии популяций с 1970 по 2020 годы почти 5,5 тысячи видов диких животных.

Хуже всего ситуация с дикими животными обстоит в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Там сокращение популяций за 50 лет составило 95%. В Африке популяции диких животных сократились на 76%. В Азии и Тихоокеанском регионе сокращение составило 60%, в Северной Америке — 39%, в странах Европы — 35%.

Ученые считают, что эта тенденция в ближайшие годы может усилиться из-за глобального потепления, уничтожения естественной среды обитания многих видов, загрязнения природы и других процессов, которые вызваны деятельностью человека.

По словам руководителя ZSL Мэттью Гулда, мир оказался в опасной близости к критической точке для уничтожения природы и изменения климата.

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Жизнь #Звери #Природа
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