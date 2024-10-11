НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Появилась идея о возвращении обязательного техосмотра

Источник:
Sibnet.ru
634 5

Российские союзы автостраховщиков считают целесообразным вернуть в обязательное проведение техосмотра легковых автомобилей с 2026 года.

«Возвращение ТО для легковых авто — назревшая необходимость, так же как и реформирование всей системы техосмотра», — приводят «Известия» позицию Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Возвращение обязательного техосмотра поддержали в Ассоциации транспортных инженеров. Но необходимо обеспечить независимость операторов техосмотра от заинтересованных, в том числе коммерческих структур.

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей был отменен в 2021 году. Но его должны проходить машины старше четырех лет при постановке на учет или смене владельца.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Проверять наличие полиса ОСАГО начнут по камерам
Правительство одобрило введение повторных штрафов за езду без ОСАГО
Законопроект о штрафах за опасное вождение прошел первое чтение
Госдума ужесточила наказание за скрытые номера
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
Эксперты объяснили резкое подорожание сливочного масла
«Искандер» уничтожил судно с оружием около Одессы. ВИДЕО
Власти Забайкалья высказались о ковырявшем в носу губернаторе
Обсуждение (5)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

Ай молодцы, 26 числа выезжаю, парням ещё партию квадриков повезу

physx

Так это мелочи, скажет Байден, надо помогать Украине☝️😁

Nik3316

"Многие обратили внимание на количество свободного пространства для ног на заднем ряду, отметил представитель...

aevaev

Ну вот, видно, какие организации стоит сразу разогнать: Российский союз автостраховщиков (РСА), Всероссийский...