Появилась идея о возвращении обязательного техосмотра

Российские союзы автостраховщиков считают целесообразным вернуть в обязательное проведение техосмотра легковых автомобилей с 2026 года.

«Возвращение ТО для легковых авто — назревшая необходимость, так же как и реформирование всей системы техосмотра», — приводят «Известия» позицию Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Возвращение обязательного техосмотра поддержали в Ассоциации транспортных инженеров. Но необходимо обеспечить независимость операторов техосмотра от заинтересованных, в том числе коммерческих структур.

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей был отменен в 2021 году. Но его должны проходить машины старше четырех лет при постановке на учет или смене владельца.