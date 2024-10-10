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Облако солнечной плазмы атаковало Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Выбросы плазмы после вспышки X-класса на Солнце дошли до Земли, сообщается на сайте Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Согласно данным, поступающим с мировой сети магнитных обсерваторий, на данный момент происходит планетарная магнитная буря третьего уровня. В ближайшие два часа ожидается ее усиление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время зона полярных сияний находится вблизи полярного круга и расширяется в сторону средних широт. Предстоящей ночью она может опуститься как минимум до широт Москвы и Санкт-Петербурга.

По расчетам ученых, скорость солнечного ветра в окрестностях Земли составляет сейчас около 700-800 километров в секунду, что в два раза выше нормы. Сильная магнитная буря может продлиться около двух суток.

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