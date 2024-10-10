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Неудаляемый мусор нашли в Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Windows 11 после обновления до версии 24H2 генерирует несколько гигабайт неудаляемого мусора, выяснили пользователи.

Встроенная утилита Windows 11 находит устаревшие системные файлы, оставшиеся после обновления, однако не может удалить их, пишет издание Neowin. В частности, один из пользователей уточнил, что на системном разделе обнаружилось почти 9 гигабайт таких файлов.

Однако некоторые эксперты считают, что сохранение устаревших системных файлов не является ошибкой. Дело в том, что Microsoft с недавнего времени использует функцию «Контрольные накопительные обновления».

В ее основе лежит сохранение старых файлов после обновления операционной системы. В случае сбоя они могут использоваться для восстановления предыдущей версии Windows. Представители Microsoft пока никак не прокомментировали ситуацию.

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