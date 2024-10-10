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Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию

Источник:
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Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию с осуждением действий России на Украине. Документ был принят на саммите Украина — Юго-Восточная Европа, его также подписали лидеры других европейских стран.

Декларация состоит из 14 пунктов. Она начинается с осуждения «неспровоцированной, неоправданной и незаконной агрессии России против Украины». По мнению авторов, действия Москвы являются грубым нарушением международного права и серьезной угрозой миру.

Также в документе подчеркивается, что подписанты подтверждают «непоколебимую приверженность предоставлению постоянной многосторонней поддержки Украине и ее народу до тех пор, пока это необходимо».

Декларация провозглашает необходимость восстановления территориальной целостности Украины. Указано, что Крым, Севастополь, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области должны перейти под контроль Киева.

Помимо Вучича, подписи под декларацией поставили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент непризнанного Косово Вьоса Османи, президент Черногории Яков Милатович, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, премьер-министр Албании Эди Рама.

Среди подписантов также председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кристо, премьер Болгарии Дмитар Главчев, премьер Греции Кириакос Мицотакис, премьер Северной Македонии Христиан Мицкоски, вице-премьер Молдавии Михаил Попшой, глава МИД Румынии Луминица-Теодора Одобеску, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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