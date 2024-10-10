«Яндекс» выпустил приложение «Алиса»

Компания «Яндекс» выпустила отдельное мобильное приложение «Алиса» для Android и iOS, сообщается в официальном блоге разработчиков. Программа уже доступна в Google Play и App Store.

Новое приложение поддерживает текстовые и голосовые запросы. Оно также сохраняет историю диалогов, чтобы пользователь мог быстро найти свои предыдущие беседы с «Алисой». Синхронизация действует для всех устройств, работающих с виртуальным ассистентом.

В мобильном приложении «Алиса» можно создавать изображения с помощью нейросети YandexART 2.0 и тексты для любых задач. Однако для этого необходимо активировать опцию «Алиса Про»).

В дальнейшем разработчики намерены добавить в мобильное приложение «Алиса» возможность распознавать и анализировать объекты через камеру смартфона. Также у мобильной «Алисы» появится долгосрочная память.