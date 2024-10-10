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Раскрыт самый главный параметр для выбора монитора

Источник:
Sibnet.ru
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При выборе монитора важнейшим критерием является частота обновления экрана, рассказал врач-офтальмолог Кирилл Светлаков.

Оптимальным для здоровья глаз будет монитор с частотой обновления 144 Гц, отметил эксперт в интервью NEWS.ru. По словам Светлакова, при выборе монитора для работы и игр следует обращать внимание именно на этот параметр, а не только на бренд и тип матрицы.

Увеличение частоты герц снижает нагрузку на зрение, что подтверждено исследованиями. При этом стандартная для многих экранов частота 60 Гц является наиболее неблагоприятной, так как глаза начинают уставать и слезиться уже через четыре-пять часов.

Врач добавил, что усталость глаз зависит не только от частоты экрана, но и от таких факторов, как освещение, продолжительность работы перед монитором и состояние анатомии глаза. Однако частота экрана играет значительную роль в снижении нагрузки на зрение.

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