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Компания Unilever покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Британская компания Unilever продала российский и белорусский бизнес группе компаний «Арнест», сообщила пресс-служба покупателя.

Выбор группы «Арнест» в качестве покупателя обусловлен тем, что группа компаний более 17 лет выпускала для компании Unilever косметическую продукцию и товары бытовой химии как для внутреннего рынка, так и на экспорт, пишет Forbes.

Отмечается, что Unilever готовила бизнес к продаже на протяжении года, бренды были переведены на кириллицу, а цепочки поставок оптимизированы. Группе достанутся четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

Unilever — один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, компания работала в России с 1991 года. Ей принадлежат такие бренды, как Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona.

После начала военной операции на Украине Unilever прекратила поставки товаров в Россию и экспорт с ее территории, но при этом пообещала продолжить продажу своей продукции с российских заводов.

Arnest Group зарегистрирована в Ставропольском крае и выпускает свыше 600 наименований продукции, в том числе лак для волос «Прелесть», средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос», антиперспиранты Deonica, освежители для воздуха Symphony.

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