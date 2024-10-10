НАТО проведет ядерные учения Steadfast Noon, они начнутся 14 октября, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«В нестабильном мире жизненно важно проверить нашу оборону и укрепить ее, чтобы противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу», — цитирует Рютте Reuters.

Он уточнил, что силы альянса будут сосредоточены в Соединенном Королевстве, Северном море, а также Бельгии и Нидерландах. В маневрах будут задействованы около 60 самолетов из 13 стран, в том числе истребители F-35A и бомбардировщики B-52.

В рамках маневров будут имитироваться миссии, при которых военные самолеты несут ядерные боеголовки США, учения продлятся две недели. При этом подчеркивается, что учения не связаны с заявлениями России о возможном применении ядерного оружия.