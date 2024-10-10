НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

НАТО проведет ядерные учения

Источник:
Sibnet.ru
268 0

НАТО проведет ядерные учения Steadfast Noon, они начнутся 14 октября, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«В нестабильном мире жизненно важно проверить нашу оборону и укрепить ее, чтобы противники знали, что НАТО готово и способно отреагировать на любую угрозу», — цитирует Рютте Reuters.

Он уточнил, что силы альянса будут сосредоточены в Соединенном Королевстве, Северном море, а также Бельгии и Нидерландах. В маневрах будут задействованы около 60 самолетов из 13 стран, в том числе истребители F-35A и бомбардировщики B-52.

В рамках маневров будут имитироваться миссии, при которых военные самолеты несут ядерные боеголовки США, учения продлятся две недели. При этом подчеркивается, что учения не связаны с заявлениями России о возможном применении ядерного оружия.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Армия России развила наступление в Курской области
Бронежилет для женщин создали в России
«Искандер» уничтожил судно с оружием около Одессы. ВИДЕО
WP рассказала, как ВСУ «затрещали» под натиском российской армии
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Немцев расстроили горящие на Украине БМП Marder и танки Leopard
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
Эксперты объяснили резкое подорожание сливочного масла
«Искандер» уничтожил судно с оружием около Одессы. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
НАТО проведет ядерные учения
Положение Украины оценили простой фразой
Названа обладательница Нобелевской премии по литературе
Иранский автопром снова решил захватить Россию
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

olegsbeglov

А наличие 18 летнего родственничка на посту министра ничего не позорит?

physx

Так это мелочи, скажет Байден, надо помогать Украине☝️😁

pepelmetal

Ай молодцы, 26 числа выезжаю, парням ещё партию квадриков повезу

Nik3316

"Многие обратили внимание на количество свободного пространства для ног на заднем ряду, отметил представитель...