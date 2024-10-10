Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение завершить карьеру в 38 лет, об этом он сообщил в соцсети X.

Последним турниром Надаля будет финал Кубка Дэвиса, который пройдет с участием восьми команд с 19 по 24 ноября в испанской Малаге. Надаль уточнил, что решение уйти из спорта стало для него трудным.

Всего на счету Надаля, начавшего профессиональную карьеру в 2001 году, 92 победы на турнирах ATP, в том числе он 22 раза выигрывал турниры «Большого шлема». Также на его счету 36 титулов «Мастерс».

По титулам «Большого шлема» испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу. Надаль провел 209 недель в качестве первой ракетки мира и пять раз признавали лучшим игроком года в ATP.