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Названа обладательница Нобелевской премии по литературе

Источник:
Sibnet.ru
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Нобелевской премией по литературе наградили южнокорейскую писательницу Хан Ган, соответствующая информация появилась на сайте Нобелевского комитета.

Писательницу наградили за «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни». Хан Ган — первый южнокорейский автор, удостоенный этой награды.

Прорывом в карьере Хан Ган Нобелевский комитет называет ее роман 2007 года «Вегетарианка» о женщине, которая отказывается есть мясо. В 2016 году писательница была удостоена за нее Букеровской премии.

В прошлом году писательница получила французскую премию «Приз Медичи» в области зарубежной литературы за роман «Я не прощаюсь».

Из русских писателей Нобелевскую премию получили пятеро — Михаил Шолохов, Иван Бунин, Борис Пастернак, Александр Солженицын, Иосиф Бродский.

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