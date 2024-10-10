Названа обладательница Нобелевской премии по литературе

Нобелевской премией по литературе наградили южнокорейскую писательницу Хан Ган, соответствующая информация появилась на сайте Нобелевского комитета.

Писательницу наградили за «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни». Хан Ган — первый южнокорейский автор, удостоенный этой награды.

Прорывом в карьере Хан Ган Нобелевский комитет называет ее роман 2007 года «Вегетарианка» о женщине, которая отказывается есть мясо. В 2016 году писательница была удостоена за нее Букеровской премии.

В прошлом году писательница получила французскую премию «Приз Медичи» в области зарубежной литературы за роман «Я не прощаюсь».

Из русских писателей Нобелевскую премию получили пятеро — Михаил Шолохов, Иван Бунин, Борис Пастернак, Александр Солженицын, Иосиф Бродский.