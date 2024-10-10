Введена мгновенная блокировка доступа к «ВТБ Онлайн»

Пользователи ВТБ теперь могут моментально отвязать все устройства с доступом к мобильному приложению или веб-версии «ВТБ Онлайн» или сразу заблокировать доступ к нему, сообщает пресс-служба банка.

Заблокировать «ВТБ Онлайн» или отвязать все устройства можно двумя способами: позвонить в контакт-центр или обратиться в отделение ВТБ. При звонке в контакт-центр можно активировать опцию с помощью бота или при поддержке оператора в среднем менее чем за одну минуту.

После сброса начатых на разных устройствах сессий через опцию «Отвязать все устройства» доступ злоумышленникам будет заблокирован. Чтобы восстановить доступ, будет достаточно повторно войти в «ВТБ Онлайн».

Отмечается, что мошенники не всегда сразу выводят все имеющиеся средства на счетах жертвы, они могут выжидать поступление крупной суммы. Поэтому важно принимать профилактические меры и периодически проверять, какие устройства подключены к онлайн-банку.