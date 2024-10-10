Макрон пообещал вернуть «Эмили в Париже» во Францию

Президент Эмманюэль Макрон пообещал приложить все усилия, чтобы вернуть сериал «Эмили в Париже» во Францию.

В конце четвертого сезона главная героиня Эмили Купер уезжает на выходные в Рим, но события складываются так, что она останется там по работе, к тому же у нее появляется новый парень-итальянец. Создатели продлили сериал продлили на пятый сезон.

«Как вернуть Эмили в Париж? Мы будем упорно бороться, изо всех сил, попросим их остаться в Париже! "Эмили в Париже" в Риме не имеет никакого смысла!» — сказал Макрон в интервью Variety.

Президент Франции объяснил, что его не пригласили сыграть эпизодическую роль в отличие от первой леди Бриджит Макрон, поскольку он «менее привлекательный». По его словам, она была рада получить роль, а ее участие в проекте позитивно отразилось на имидже страны.

«Эмили в Париже» — драмеди, разработанное Дарреном Старом для Netflix. В главных ролях Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Пак, Лукас Браво.