Обрушившийся на американский штат Флорида ураган «Милтон» высосал воду из залива Тампа. Такое редкое природное явление носит название «обратный штормовой нагон».

Ураган временно обнажил дно на огромном протяжении побережья, передает местный телеканал WKRN. Явление возникает, когда ветер, дующий со стороны берега, настолько сильный, что вытесняет воду из прибрежных заливов.

Отдел по чрезвычайным ситуациям Флориды призвал людей не ходить по открытому дну залива, поскольку вода может хлынуть обратно в любой момент. Последний раз такое явление наблюдалось в 2022 году.

Тогда во время урагана «Иан» вода из залива ушла на несколько часов, а затем резко вернулась обратно, когда ветер стих. Скорость ветра урагана «Милтон» достигала 252 километров в час, это превышает максимальную пятую категорию.